资金流向：约140亿美元中资保险业基金将投向海外房地产--世邦魏理仕

路透香港9月3日 - 世邦魏理仕最新环球研究指出，中资保险业基金有达140亿美元已准备流入海外房地产市场，预料将看重一些高透明度的市场，包括英国、美国、加拿大、新加坡及澳洲将成为主要目标，料一线办公楼将备受追捧。

报告指出，由于现时一线城市缺乏可投资的主要物业，加上二、三线城市短期内正面对供应过剩的挑战，所以国际市场中的核心区一线办公楼将备受追捧，尤其是在现今低息率低企的环境，它们能够提供更高回报。

“中国的保险机构在其本土市场已发展得颇为成熟，但随着内地推出一连串的政改方案，他们开始放眼于海外商业房地产市场。”世邦魏理仕环球资本市场执行董事Marc Giuffrid说。

“保险业者尤其积极，受到基金不断增长所致，他们特别着眼于如伦敦、纽约、多伦多、新加坡及悉尼等门户市场，这些市场的主要写字楼及零售资产的资本流通性较低、有增值潜力及可带来稳定的现金流，对这些投资者来说最为吸引。”他称。

世邦魏理仕表示，相较其他退休基金、保险基金及主权财富基金，中国机构性投资者对跨境海外房地产市场的投资策略仍属起步。然而，在中国本土缺乏投资渠道、资金有充裕的流动性、人民币升值及2008年金融海啸后海外资产估值相对较低的因素带动下，中国机构性投资者近年已开始增加其海外房地产投资的比重。

去年，中国本地保险机构资产总值为1.2万亿美元。新制度容许保险机构于“非自用”房地产上投资不多于总资产的15%。政策实施后，内地目前有超过1,800亿美元可投资于房地产。