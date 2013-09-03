更新版 1-台湾货币市场：短率在提存期底仍在低位游走，短票量少

* 提存期底最后一日短率仍在低位游走

* 短票量少

* 国库券21个月以来首次不足额标售 (更新拆款数据及存单细节)

记者 高洁如

路透台北9月3日 - 台湾银行间短率周二仍在低位游走。提存期底最后一日，上午市场资金需求不大，多是到期续做，等待午后金资中心的数字出来以后，再做微调。

交易员表示，今日不仅资金需求不大，连短票也不多。尤其是近期台积电 、台电的公司债发行情况并不顺利，致使市场上的公司债陆续到期之后，反而新发行的金额不够大，不仅附买回市场缺票，连短票的发行近期也没有增长的态势。

“早上没什么动，期底大家都在等下午。”一位本地银行交易人士说。

他们也认为，虽然央行上日的隔夜代收金额并不多，但预料今日会收一些游资进去，避免银行的准备数字累积过大。不过这也要等午后四点各项资料皆底定之后，央行也会冲销。

台湾央行今日代财政部标售273天期国库券，其决标贴现率为0.5%，并21个月以来首次出现不足额标售。 财政部国库署副署长陈雪香表示，部分投标利率高于利率小组所决定的上限，导致不足额标售。而目前国库存款资金仍然足够，因此不必做因应措施。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.386。今日区间在0.295-0.390%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日在0.380-0.600%。

**短票利率也稳于低位**

在短票市场方面，银行人士表示，近期票量不多，根本无法满足资金配置的需求，因此市场资金仍相当泛滥，期底最后一日也无法有效化解。

一位票券商人士表示，虽然企业发债受阻，但事实上他们目前正积极转向长一些的银行借款，以锁定长天期的利率成本。

〞除非是突然有需求会进来发行短票借钱，但一般不会持续太久。〞前述票券商交易员表示。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.64-0.65%。

台湾央行今日共发行728亿台币存单。若相较存单到期金额726亿，存单发行余额增2亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆220.20亿台币，本周余日落点分别为周三523.00亿、周四3,331.10亿及周五3,580.60亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为485亿台币，累计超额准备为4,722亿，加计前期1%的超额准备为6,097亿台币。

**RP利率向区间低位靠拢**

债券市场附买回(RP)成交利率周二向区间低位靠拢。月初整体市场资金情势偏向宽松，及部分外资买盘进场承作RP，令公债及公司债RP利率齐向区间低位挪移，甚至有券商短天期RP利率已跌破既有区间低位。

证券交易商表示，随着交易商调降债券库存部位，加以近期公司债发行量变少，令RP券源持续减少，然银行及投信端仍积极承作RP，加以因短线台币汇价实质交投趋升，外资近日操作RP也转趋积极，在需求增加、供给减少的情况下，月初RP主要交投利率略向区间低位挪移。

“这个月少数RP成交利率有机会突破整数关卡，但多数还是会卡在这里。”一家证券商交易员称。

另有大型券商交易员指出，受到月初寿险端资金流动影响，部分投信资金略显多缺不一，为避开9月季底资金紧缩效应，计画下周起只做跨月RP，月内RP就尽量不予承作。

另一大型票券商交易员亦说，月初投信端资金多缺不一，RP利率将先维持在既有区间一段时间，待中秋节过后，再开始只做跨月RP。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，区间高位略较上日下移，少数短天期RP则成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内1-2周RP利率则成交在0.69%。