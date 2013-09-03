欧洲汇市：英镑兑欧元升至三个半月高点，受英国强劲建筑业PMI支撑

英镑兑美元 上涨0.3%，报1.5588。外汇分析师认为英镑有望测试1.57美元，但要突破该水准将很困难，因为卖家料将趁着这波涨势而逢高抛出。

“英国数据继续支撑英镑，并反映出未来经济增长将大幅加速，”SEB Merchant Banking的外汇分析师Richard Falkenhall说道，“看起来英国央行不太可能在未来三年一直维持利率在低位。如果数据继续转好，央行恐将比预期更早的升息。”

由于数据改善，英国短期利率 上升，这将挑战英国央行总裁卡尼做出的前瞻性指引。卡尼曾表示将维持利率在纪录低点，直至失业率降至7%。

美国电信巨擘Verizon Communications 周一同意以1,300亿美元买下沃达丰 持有的其美国无线业务Verizon Wireless股权后，英镑也受到一些支撑。 (完)

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