欧洲汇市：英镑兑欧元升至三个半月高点，受英国强劲建筑业PMI支撑

投行观点：Aig目标价从71美元上调至75--KBW
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
英镑兑美元 上涨0.3%，报1.5588。外汇分析师认为英镑有望测试1.57美元，但要突破该水准将很困难，因为卖家料将趁着这波涨势而逢高抛出。
“英国数据继续支撑英镑，并反映出未来经济增长将大幅加速，”SEB Merchant Banking的外汇分析师Richard Falkenhall说道，“看起来英国央行不太可能在未来三年一直维持利率在低位。如果数据继续转好，央行恐将比预期更早的升息。”
由于数据改善，英国短期利率 上升，这将挑战英国央行总裁卡尼做出的前瞻性指引。卡尼曾表示将维持利率在纪录低点，直至失业率降至7%。
美国电信巨擘Verizon Communications 周一同意以1,300亿美元买下沃达丰 持有的其美国无线业务Verizon Wireless股权后，英镑也受到一些支撑。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦 审校 杜明霞)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。