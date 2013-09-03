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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 18:15 BJT

俄称美派战舰前往叙利亚周边加剧紧张情势

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月3日 - 俄罗斯周二指责美国向叙利亚周边派遣战舰，称这样的部署可能加剧紧张情势。

“美国施加的压力引发特别的担忧，”塔斯社援引俄罗斯国防部官员Oleg Dogayev的话报导称。

Dogayev指出：“向叙利亚周边海域派遣携带巡航导弹的军舰对该地区局势有负面影响。”

目前地中海地区有五艘美国驱逐舰和一艘两栖战舰，可能准备对叙利亚实施巡航导弹打击。美国官员称，“尼米兹”号航空母舰战斗群周一抵达红海。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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