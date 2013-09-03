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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 18:30 BJT

表格：OECD下修美国及中国2013年成长率预测，调升英法德预测

路透巴黎9月3日 - 以下为经济合作暨发展组织(OECD)对全球主要发达经济体2013年全年及第三四季成长率预测更新。

全年预测值所根据的数据范围缩小，且所用的模型不同于OECD的5月经济展望，因此无法完全同等比较。

季度GDP预测值为季度环比年率，乃根据截至9月2日的GDP公布值及频率较高的经济指标。数据经季节调整，某些数据亦经过工作天数调整。

季度环比年率 平均全年成长率 5月预测值

12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 2012 2013* 2013

美国 0.1 1.1 2.5 2.5 2.7 2.8 1.7 1.9

中国 7.8 6.6 7.0 7.2 8.1 7.8 7.4 7.8

欧元三国** -2.0 -0.8 1.6 1.3 1.4 0.4 0.4 N/A

日本 1.0 3.8 2.6 2.6 2.4 2.0 1.6 1.6

德国 -1.8 0 2.9 2.3 2.4 0.9 0.7 0.4

法国 -0.7 -0.6 1.9 1.4 1.6 0.0 0.3 -0.3

意大利 -3.7 -2.2 -1.0 -0.4 -0.3 -2.4 -1.8 -1.8

英国 -0.9 1.1 2.9 3.7 3.2 0.2 1.5 0.8

加拿大*** 0.9 2.2 1.7 4.8 2.5 1.7 2.0 1.4

* 2013年全年成长率是将第三季及第四季的指标模型预测值，加上前两季数据得出

** 为德国、法国及意大利的加权平均值

*** 2013年第三季及第四季指标模型预测值已根据亚伯达省水灾影响及魁北克省6月罢工事件影响调整，部分是根据加拿大央行7月货币政策报告估计得出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)

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