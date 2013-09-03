表格：OECD下修美国及中国2013年成长率预测，调升英法德预测

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透巴黎9月3日 - 以下为经济合作暨发展组织(OECD)对全球主要发达经济体2013年全年及第三四季成长率预测更新。
全年预测值所根据的数据范围缩小，且所用的模型不同于OECD的5月经济展望，因此无法完全同等比较。
季度GDP预测值为季度环比年率，乃根据截至9月2日的GDP公布值及频率较高的经济指标。数据经季节调整，某些数据亦经过工作天数调整。
季度环比年率 平均全年成长率 5月预测值
12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 2012 2013* 2013
美国 0.1 1.1 2.5 2.5 2.7 2.8 1.7 1.9
中国 7.8 6.6 7.0 7.2 8.1 7.8 7.4 7.8
欧元三国** -2.0 -0.8 1.6 1.3 1.4 0.4 0.4 N/A
日本 1.0 3.8 2.6 2.6 2.4 2.0 1.6 1.6
德国 -1.8 0 2.9 2.3 2.4 0.9 0.7 0.4
法国 -0.7 -0.6 1.9 1.4 1.6 0.0 0.3 -0.3
意大利 -3.7 -2.2 -1.0 -0.4 -0.3 -2.4 -1.8 -1.8
英国 -0.9 1.1 2.9 3.7 3.2 0.2 1.5 0.8
加拿大*** 0.9 2.2 1.7 4.8 2.5 1.7 2.0 1.4
* 2013年全年成长率是将第三季及第四季的指标模型预测值，加上前两季数据得出
** 为德国、法国及意大利的加权平均值
*** 2013年第三季及第四季指标模型预测值已根据亚伯达省水灾影响及魁北克省6月罢工事件影响调整，部分是根据加拿大央行7月货币政策报告估计得出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
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