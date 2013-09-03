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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 18:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受马币走强打压

棕榈油密切跟随大豆价格走势，因其是豆油的替代品。

“林吉特今天有所走强，这是市场小幅下跌的原因，不过整体上日内市场将在2,400到2,450林吉特的区间内交投。”一家外资商品经纪机构的交易商表示。

指标11月棕榈油合约 收低0.4%，报每吨2,419林吉特(736美元)，此前在2,404-2,432林吉特的窄幅区间内波动。

总成交量在26,490口，远低于35,000口的均值。

根据路透市场分析师王涛，技术信号显示，棕榈油预计将再度测试每吨2,403林吉特的支撑位，因其可能已经完成从该水准启动的反弹走势。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 田建华)

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