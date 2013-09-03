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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 18:51 BJT

东南亚股市：受助于商品类股涨势多数收高，印尼股市领涨

涨跌         当日       今年以来      2012年
                                           最新报价       点数         涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                                   
 汤森路透东南亚指数                            382.57        -0.41        -0.11        -9.79       424.10
 新加坡                                       3054.78        -0.94        -0.03        -3.55      3167.08
 马来西亚                                     1724.21         6.65        +0.39        +2.09      1688.95
 泰国                                         1315.41        -8.29        -0.63        -5.50      1391.93
 印尼                                         4164.01        62.78        +1.53        -3.54      4316.69
 菲律宾                                       6083.91        22.11        +0.36        +4.67      5812.73
 越南                                          472.17        -0.53        -0.11       +14.13       413.73
 (完)

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