标题新闻：美国海军位于地中海的舰船并未发射任何导弹--美海军欧洲总部发言人

东南亚股市：多数收高，市场对特朗普的刺激计划寄予厚望

路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。