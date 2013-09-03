国际油市：亚洲燃料油价差走阔，需求不振且供给过剩

路透新加坡9月3日 - 亚洲燃料油周二依旧维持疲弱，指标180-CST燃料油价差、380-CS燃料油价差与跨月正价差均走阔。

“需求并不太强劲，市场上却有许多的原油供给，”一位交易商表示，他并称9月套利交易量可能从当前预估水准进一步上涨。

汤森路透数据显示，9月份预计将有270万吨西方燃料油抵达亚洲，低于前两个月约500万吨的月均值。

尽管本国燃料价格走高，但中国炼厂对于直馏燃料油的需求未能改善，一中国交易商表示，这是因为石油产品库存(特别是柴油)依然在高位。

这位交易商称，国内柴油供给高企的状况可能会再保持一段时间，因为国有大型油企已经用完用于出口柴油的配额。

今年稍晚，中国新炼厂也将开始启动作业；如果该国需求仍然停滞不前，那么供给过剩的状况可能会加剧。

嘉能可与BP完成三笔交易：嘉能可从BP买入2万吨180-cst高硫燃料油(HSFO)，价格为每吨608.50美元，9月29-10月3日装船；从BP买入2万吨180-cst高硫燃料油(HSFO)，价格为每吨608美元，9月24-28日装船；从BP买入2万吨180-cst高硫燃料油(HSFO)，价格为每吨609美元，9月20-24日装船。(完)

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