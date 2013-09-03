国际油市：亚洲燃料油价差走阔，需求不振且供给过剩

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透新加坡9月3日 - 亚洲燃料油周二依旧维持疲弱，指标180-CST燃料油价差、380-CS燃料油价差与跨月正价差均走阔。
“需求并不太强劲，市场上却有许多的原油供给，”一位交易商表示，他并称9月套利交易量可能从当前预估水准进一步上涨。
汤森路透数据显示，9月份预计将有270万吨西方燃料油抵达亚洲，低于前两个月约500万吨的月均值。
尽管本国燃料价格走高，但中国炼厂对于直馏燃料油的需求未能改善，一中国交易商表示，这是因为石油产品库存(特别是柴油)依然在高位。
这位交易商称，国内柴油供给高企的状况可能会再保持一段时间，因为国有大型油企已经用完用于出口柴油的配额。
今年稍晚，中国新炼厂也将开始启动作业；如果该国需求仍然停滞不前，那么供给过剩的状况可能会加剧。
嘉能可与BP完成三笔交易：嘉能可从BP买入2万吨180-cst高硫燃料油(HSFO)，价格为每吨608.50美元，9月29-10月3日装船；从BP买入2万吨180-cst高硫燃料油(HSFO)，价格为每吨608美元，9月24-28日装船；从BP买入2万吨180-cst高硫燃料油(HSFO)，价格为每吨609美元，9月20-24日装船。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。