国际油市：石脑油现货交易量触及2013年高位

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透新加坡9月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第二天上涨，触及六个交易日高位每吨111.38美元，受助于新加坡市场上的八笔石脑油现货交易。
这些交易的规模达到今年迄今为止最高水平。
壳牌主导了这些石脑油现货交易，有传言称该公司可能做好准备应对供给收窄的局面，不过目前尚无法得到确认。
交易商预计亚洲供给过剩的情势将在10月底得到缓解，因疲弱价格阻碍船货运至亚洲。
石脑油买家台塑和GS Caltex也都将在11月结束炼厂单元的维护工作，届时原料需求将会增加。
“从道理上说，10月份之后情况应该有所好转，不过原油价格已经上涨了这么多，而对此石化产品的价格还没有反映出来，”一位驻新加坡的交易商表示。
“不过，中国对石化产品的需求仍然没有减退。我们需要观察10月中旬时，中国的需求在十一长假结束后将有什么变化。”
眼下，9月石脑油供给依旧高企，供给过剩状态有可能延续到10月。
根据路透数据，Kuwait Petroleum Corp再次标售9月末装船的24,000吨轻质石脑油，本月总出口规模达到22.7万吨，为今年迄今最高。
亚洲汽油裂解价差连续第三天上涨，触及每桶4.65美元，为8月16日迄今最高水准。
Pakistan State Oil寻求40万吨2013年10月到2014年1月运抵卡拉奇的汽油船货，即平均每月10万吨。
该招标将在9月24日关闭，10月4日前报价都有效。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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