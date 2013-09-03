国际油市：石脑油现货交易量触及2013年高位

路透新加坡9月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第二天上涨，触及六个交易日高位每吨111.38美元，受助于新加坡市场上的八笔石脑油现货交易。

这些交易的规模达到今年迄今为止最高水平。

壳牌主导了这些石脑油现货交易，有传言称该公司可能做好准备应对供给收窄的局面，不过目前尚无法得到确认。

交易商预计亚洲供给过剩的情势将在10月底得到缓解，因疲弱价格阻碍船货运至亚洲。

石脑油买家台塑和GS Caltex也都将在11月结束炼厂单元的维护工作，届时原料需求将会增加。

“从道理上说，10月份之后情况应该有所好转，不过原油价格已经上涨了这么多，而对此石化产品的价格还没有反映出来，”一位驻新加坡的交易商表示。

“不过，中国对石化产品的需求仍然没有减退。我们需要观察10月中旬时，中国的需求在十一长假结束后将有什么变化。”

眼下，9月石脑油供给依旧高企，供给过剩状态有可能延续到10月。

根据路透数据，Kuwait Petroleum Corp再次标售9月末装船的24,000吨轻质石脑油，本月总出口规模达到22.7万吨，为今年迄今最高。

亚洲汽油裂解价差连续第三天上涨，触及每桶4.65美元，为8月16日迄今最高水准。

Pakistan State Oil寻求40万吨2013年10月到2014年1月运抵卡拉奇的汽油船货，即平均每月10万吨。

该招标将在9月24日关闭，10月4日前报价都有效。(完)

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