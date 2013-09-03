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2013年 9月 3日 星期二 21:04 BJT
投行观点：KBW将Fidelity National Financial 目标价从27美元上调至31美元
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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投行观点：Aig目标价从71美元上调至75--KBW
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：红帽目标价从82美元上调至90，评级为中性--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：红帽目标价从90美元上调至100，评级为买入--德意志银行
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