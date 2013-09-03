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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 22:04 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，卖家依赖西方需求

路透新加坡9月3日 - 亚洲柴油裂解价差周二下跌约0.5%至每桶17.23美元，尽管该地区有船货运往西方。

交易商称，亚洲市场疲弱将促使卖家继续将船货运出亚洲，应对供应充足的局面。

一位在新加坡的交易员说：“鉴于西方炼厂检修，亚洲船货运往西方进行套利的机会将可能持续一段时间。”

在新加坡现货市场，达成两笔航煤交易，买家是壳牌。

该公司从中国航油和英国BP分别购买了10万桶船货。两笔交易均以平价水准成交。

其他消息方面，利比亚正进口柴油及燃料油，以避免断电情况加重。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 田建华)

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