版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 21:35 BJT

亚洲橡胶：9月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 271.4 18 269.1 5

* 10月 272.8 37 271.4 7

* 11月 275.3 62 274.0 9

* 12月 277.7 289 276.1 52

* 1月 281.4 2144 279.9 322

* 2月 284.3 6723 282.6 1107

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐