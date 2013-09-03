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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 21:54 BJT

美国热股：尚德电力与债权人达成债转股协议

路透9月3日 - 中国太阳能面板制造商尚德电力 表示，已经与债权人达成协议，将债务转换成股权，并称一战略投资者将购买新股，提供资金。

该公司在声明中称，预计在“未来一两周”进入重组协议。

公司美国存托凭证(ADR)盘初暴跌14.33%，报0.8824美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)

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