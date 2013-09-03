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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 21:56 BJT

美国热股：美国银行出售中国建行股票，股价盘初上涨

路透9月3日 - 根据路透所见到的销售文件，美国银行 周二出售多达15亿美元的中国建设银行持股。建行为中国第二大银行业者。

美国银行股价盘初上涨1.56%，报14.34美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)

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