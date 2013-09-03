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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月3日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新              
 收盘价：                                                           
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                78.42       +1.00       +1.29     1774119
 搜狐                                63.40       +1.13       +1.81      822710
 网易                                73.50       +2.76       +3.90      918139
 百度                               136.17       +0.64       +0.47     3164116
 亚信科技                            11.39       +0.04       +0.35      155532
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        16.90       +0.34       +2.05     1946314
 联电                                 1.94       -0.02       -1.02      156544
 日月光                               4.40       +0.13       +3.04      117543
 硅品精密                             5.57       +0.08       +1.46      214340
 和信超媒体                           0.98       +0.01       +1.03       44936
 友达                                 3.85       +0.01       +0.26      168961
 中华电信                            31.47       +0.02       +0.06       50350
 台湾国际航电                        41.46       +0.69       +1.69     1810157
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            54.78       +0.81       +1.50      194226
 中国联通                            15.40       +0.35       +2.33      102302
 中国电信                            52.41       +1.86       +3.68       27295
 中芯国际                             3.69       +0.14       +3.94      105920
 电讯盈科                             4.43       -0.12       -2.64       23238
 (完)

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