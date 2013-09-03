《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月3日

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 78.42 +1.00 +1.29 1774119 搜狐 63.40 +1.13 +1.81 822710 网易 73.50 +2.76 +3.90 918139 百度 136.17 +0.64 +0.47 3164116 亚信科技 11.39 +0.04 +0.35 155532 台湾 台湾积体电路 16.90 +0.34 +2.05 1946314 联电 1.94 -0.02 -1.02 156544 日月光 4.40 +0.13 +3.04 117543 硅品精密 5.57 +0.08 +1.46 214340 和信超媒体 0.98 +0.01 +1.03 44936 友达 3.85 +0.01 +0.26 168961 中华电信 31.47 +0.02 +0.06 50350 台湾国际航电 41.46 +0.69 +1.69 1810157 香港 中国移动 54.78 +0.81 +1.50 194226 中国联通 15.40 +0.35 +2.33 102302 中国电信 52.41 +1.86 +3.68 27295 中芯国际 3.69 +0.14 +3.94 105920 电讯盈科 4.43 -0.12 -2.64 23238 (完)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。