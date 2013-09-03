日韩经济指标预测--9月4日-9月11日****

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月2日当周 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +1.1% 韩国GDP(较上年同期) -- +2.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,185 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超895 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,387 9月6日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -0.8点 领先指标(较前月) -- -3.7点 9月9日当周 9月8日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 8月 -- +2.0% 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -- -20.3% 日本经季节调整的经常账(亿日圆) 7月 -- 盈余3,363 2350 日本GDP环比年率 第二季修正值 -- +2.6% 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.6% 资本支出(较前季) -- -0.1% 民间消费(较前季) -- +0.8% 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 44.3 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 52.3 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- -1.5% 韩国进口价格(较上年同期) 8月 -- -4.3% 2300 韩国失业率 8月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.2% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 5.0 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 -- +6.8% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- -2.7% (较上年同期) 7月 -- +4.9% (完)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。