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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 08:03 BJT

更正-****日韩经济指标预测--9月4日-9月11日****

(更正：英文原文有误，日本央行利率决议应是“9月5日”公布，非“9月4日”)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
    
    9月2日当周
  
 9月4日(三)                                                                                    
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          预估值           前值
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第二季修正值              --          +1.1%
          韩国GDP(较上年同期)                                                 --          +2.3%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周              --      卖超3,185
                                                                                  
          外资投资日本股票(亿日圆)                                            --        卖超895
                                                                                  
 9月5日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          预估值           前值
 --       日本央行利率决议                                    --              --          0.10%
 2350     日本外汇储备(亿美元)                               8月              --         12,387
                                                                                  
 9月6日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          预估值           前值
 0500     日本同时指标(较前月)                               7月              --         -0.8点
             领先指标(较前月)                                                 --         -3.7点
   
    
        9月9日当周
 9月8日(日)                                                                                    
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          预估值           前值
 2350     日本银行放贷余额(较上年同期)                       8月              --          +2.0%
 2350     日本未经季节调整的经常账(较上年同期)               7月              --         -20.3%
          日本经季节调整的经常账(亿日圆)                     7月              --      盈余3,363
 2350     日本GDP环比年率                           第二季修正值              --          +2.6%
          日本GDP(较前季)                           第二季修正值              --          +0.6%
              资本支出(较前季)                                                --          -0.1%
              民间消费(较前季)                                                --          +0.8%
 
 9月9日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 0500      日本消费者信心指数                               8月              --            44.3
 0500      日本服务业景气判断指数                           8月              --            52.3
 
    
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 2100      韩国出口价格(较上年同期)                         8月              --           -1.5%
           韩国进口价格(较上年同期)                         8月              --           -4.3%
 2300      韩国失业率                                       8月              --            3.2%
 2350      日本企业物价指数(较前月)                         8月              --           +0.5%
                    (较上年同期)                                             --           +2.2%
 2350      日本大型制造业景气判断指数                    第三季              --             5.0
 
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 0300      韩国L货供额(较上年同期)                          7月              --           +6.8%
 2350      日本机械订单(较前月)                             7月              --           -2.7%
              (较上年同期)                                  7月              --           +4.9%
 (完)
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