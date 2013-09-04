更正-****日韩经济指标预测--9月4日-9月11日****

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(更正：英文原文有误，日本央行利率决议应是“9月5日”公布，非“9月4日”) 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月2日当周 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +1.1% 韩国GDP(较上年同期) -- +2.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,185 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超895 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,387 9月6日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -0.8点 领先指标(较前月) -- -3.7点 9月9日当周 9月8日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 8月 -- +2.0% 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -- -20.3% 日本经季节调整的经常账(亿日圆) 7月 -- 盈余3,363 2350 日本GDP环比年率 第二季修正值 -- +2.6% 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.6% 资本支出(较前季) -- -0.1% 民间消费(较前季) -- +0.8% 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 44.3 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 52.3 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- -1.5% 韩国进口价格(较上年同期) 8月 -- -4.3% 2300 韩国失业率 8月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.2% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 5.0 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 -- +6.8% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- -2.7% (较上年同期) 7月 -- +4.9% (完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。