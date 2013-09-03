重发-全球外汇市场9月4日主要消息

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
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-- - 日本央行开始为期两天的货币政策会议
0130 - 澳洲第二季国内生产总值(GDP)
-- - 英国央行开始为期两日的政策会议
0630 - 瑞典8月服务业采购经理人指数(PMI)
0645 - 法国7月生产者物价指数(PPI)
0713 - 西班牙8月服务业PMI
0743 - 意大利8月服务业PMI
0748 - 法国8月服务业PMI终值
0753 - 德国8月服务业PMI终值
0758 - 欧元区8月服务业PMI终值
0800 - 挪威第二季经常帐
0828 - 英国8月服务业PMI
0855 - 欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话
0900 - 欧元区第二季GDP修正值
0900 - 欧元区7月零售销售
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售
1230 - 美国7月国际贸易收支
1255 - 美国REDBOOK一周连锁店销售
1345 - 全美采购经理人协会(NAPM)-纽约8月企业活动指数
1400 - 美国8月IBD/TIPP消费者信心指数
1630 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯讲话
1800 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书
-- - 美国8月汽车销量
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。