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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 06:39 BJT

重发-全球外汇市场9月4日主要消息

(重发以删除多余内容) (除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行开始为期两天的货币政策会议

0130 - 澳洲第二季国内生产总值(GDP)

-- - 英国央行开始为期两日的政策会议

0630 - 瑞典8月服务业采购经理人指数(PMI)

0645 - 法国7月生产者物价指数(PPI)

0713 - 西班牙8月服务业PMI

0743 - 意大利8月服务业PMI

0748 - 法国8月服务业PMI终值

0753 - 德国8月服务业PMI终值

0758 - 欧元区8月服务业PMI终值

0800 - 挪威第二季经常帐

0828 - 英国8月服务业PMI

0855 - 欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话

0900 - 欧元区第二季GDP修正值

0900 - 欧元区7月零售销售

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售

1230 - 美国7月国际贸易收支

1255 - 美国REDBOOK一周连锁店销售

1345 - 全美采购经理人协会(NAPM)-纽约8月企业活动指数

1400 - 美国8月IBD/TIPP消费者信心指数

1630 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯讲话

1800 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书

-- - 美国8月汽车销量

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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