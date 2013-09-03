澳新经济指标预测--9月4日-9月11日****

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月2日当周 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.5% 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 7月 顺差0 顺差6.02 整体进口(较前月) -- -2.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% 9月6日(五) 暂无重要数据 9月9日当周 9月8日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰制造业销售(较前季) 第二季 -- -0.6% 9月8-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰REINZ房价指数(较前月) 8月 -- -0.5% 新西兰REINZ房价指数(较上年同期) -- +8.6% 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 8月 -- -6.8% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -0.9% 0130 澳洲房屋融资(较前月) 7月 -- +2.7% 投资性房屋融资 -- -0.5% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- +0.4% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) -- +7.7% 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 8月 -- 负7.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 负3 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.5% 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 2.50% (完)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。