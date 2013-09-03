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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 06:53 BJT

****澳新经济指标预测--9月4日-9月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    9月2日当周
            
 9月4日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季        +0.6%          +0.6%
                             (较上年同期)                              +2.5%          +2.5%
  
 9月5日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                   7月        顺差0       顺差6.02
              整体进口(较前月)                                            --          -2.0%
              整体出口(较前月)                                            --          -1.0%
 
 9月6日(五)
 暂无重要数据
      
    9月9日当周
           
 9月8日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 2245      新西兰制造业销售(较前季)                      第二季           --          -0.6%
      
 9月8-13日
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 2200      新西兰REINZ房价指数(较前月)                      8月           --          -0.5%
           新西兰REINZ房价指数(较上年同期)                                --          +8.6%
    
 9月9日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                      8月           --          -6.8%
           澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                    --          -0.9%
 0130      澳洲房屋融资(较前月)                             7月           --          +2.7%
              投资性房屋融资                                              --          -0.5%
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                     8月           --          +0.4%
           新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                               --          +7.7%
    
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲NAB企业现况指数                              8月           --          负7.0
           澳洲NAB企业信心指数                                            --            负3
 
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0030      澳洲消费者信心指数                               9月           --          +3.5%
 2100      新西兰央行利率决定                                --           --          2.50%
    (完)

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