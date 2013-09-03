日本经济：若政府调高消费税率，央行将考虑进一步宽松举措--媒体

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大涨势，台塑石化寻求石脑油船货
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透东京9月4日 - 日本朝日新闻周三援引多方消息报导称，如果安倍晋三首相决定按计划在明年4月将消费税率从5%调高至8%，日本央行将考虑推出进一步的货币宽松政策。
一匿名消息人士对该报表示，央行总裁黑田东彦向一个政府顾问小组暗示，若明年按计划调高税率时经济前景恶化，央行可能放宽政策。
该政府顾问小组在上周开会，建议提高消费税率，但提出应辅以某种形式的刺激举措，以缓和此举带来的冲击。
根据政府计划，消费税率还将在2015年10月提高至10%。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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