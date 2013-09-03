中东情势：美国国会共和党领袖承诺支持奥巴马对叙利亚动武

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透贝鲁特/华盛顿9月3日 - 美国总统奥巴马赢得国会两位共和党领袖的支持，他们同意美国对叙利亚实施有限制的打击，以惩罚叙利亚总统阿萨德，因怀疑其使用化学武器攻击平民。
联合国秘书长潘基文表示，只有在自卫，或者得到联合国安理会授权的情况下，使用武力才是合法的。他的讲话似乎是在质疑美国在无联合国支持下对叙利亚的打击计划是否合法。
他表示，如果联合国调查小组证实在叙利亚使用了化学武器，安理会应该消除分歧并采取行动。
奥巴马决定寻求国会授权对阿萨德进行惩罚性打击，这让美国在中东的盟友和敌人都吃了一惊。奥巴马周二在白宫会晤国会领袖，呼吁立即作出决定，并向他们保证，美军不会卷入伊拉克或阿富汗那样的长期军事行动。
美国众议院议长贝纳(John Boehner)和众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)在会晤后承诺支持采取军事行动。
预计参议院和众议院下周将举行投票，奥巴马要在共和党人把持的众议院获得支持，难度要大一些。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。