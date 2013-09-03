中东情势：美国国会共和党领袖承诺支持奥巴马对叙利亚动武

路透贝鲁特/华盛顿9月3日 - 美国总统奥巴马赢得国会两位共和党领袖的支持，他们同意美国对叙利亚实施有限制的打击，以惩罚叙利亚总统阿萨德，因怀疑其使用化学武器攻击平民。

联合国秘书长潘基文表示，只有在自卫，或者得到联合国安理会授权的情况下，使用武力才是合法的。他的讲话似乎是在质疑美国在无联合国支持下对叙利亚的打击计划是否合法。

他表示，如果联合国调查小组证实在叙利亚使用了化学武器，安理会应该消除分歧并采取行动。

奥巴马决定寻求国会授权对阿萨德进行惩罚性打击，这让美国在中东的盟友和敌人都吃了一惊。奥巴马周二在白宫会晤国会领袖，呼吁立即作出决定，并向他们保证，美军不会卷入伊拉克或阿富汗那样的长期军事行动。

美国众议院议长贝纳(John Boehner)和众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)在会晤后承诺支持采取军事行动。

预计参议院和众议院下周将举行投票，奥巴马要在共和党人把持的众议院获得支持，难度要大一些。(完)