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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 07:15 BJT

全球航运：波罗的海干散货运价指数上扬，受助于铁矿石需求增长

路透9月3日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周二上涨逾2.5%，因铁矿石需求增长。

干散货运价指数上升29点至1,168点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨81个点或3.58%，至2,344点。日均获利上涨964美元至16,337美元。

铁矿石价格周二上涨，因中国钢铁制造商扩大生产，此举提振了铁矿石的需求。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨9个点或0.99%至921点。日均获利增加75美元至7,353美元。(完)

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