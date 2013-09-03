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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 07:14 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超340万股

路透东京9月4日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下
单情况：
    
            
 日股(单位：百万股)
 
 卖单           15.0
 买单           11.6
  -----------------
 净卖单          3.4
 (完)

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