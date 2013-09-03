欧洲经济指标预测--9月4日-9月11日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月2日当周 9月4日-9月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 +0.7% +0.9% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +5.6% +4.6% 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.3% 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 8月 49.4 48.7 0748 法国Markit服务业PMI 8月 47.7 47.7 Markit综合PMI -- 47.9 0753 德国Markit服务业PMI 8月 52.4 52.4 0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 51.0 51.0 Markit综合PMI 51.7 51.7 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 59.0 60.2 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.7% -0.7% 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +0.4% -0.5% (较上年同期) -0.4% -0.9% 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国失业率 第二季 -- 10.80% 1000 德国工业订单 7月 -1.0% +3.8% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 9月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 9月 0.50% 0.50% 9月6日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 7月 +0.8% +0.6% 经季节调整的进口(较前月) +0.9% -0.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差161 顺差157 0645 法国预算收支(亿欧元) 7月 -- 赤字593 0645 法国消费者信心 8月 83 82 0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差44 进口(亿欧元) -- 406.1 出口(亿欧元) -- 361.6 0715 瑞士工业订单 第二季 -- +0.6% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.4% (较上年同期) 持平 持平 0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差24.5 0830 英国工业生产(较前月) 7月 +0.1% +1.1% (较上年同期) -1.7% +1.2% 制造业产出(较前月) +0.3% +1.9% (较上年同期) -0.8% +2.0% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 7月 -- 逆差26.5 对全球贸易收支(亿英镑) 逆差81.5 逆差80.8 1000 德国工业生产(较前月) 7月 -0.5% +2.4% 9月9日当周 9月9日-9月10日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2301 英国RICS房价差值 8月 -- 正36 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 -- 3.0% 经季节调整失业率 -- 3.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +2.3% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 负4.9 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业生产(较前月) 7月 -- -1.4% 0800 意大利GDP(较前季) 第二季终值 -- -0.2% (较上年同期) -- -2.0% 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国非农就业 第二季 -- -0.20% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -- 持平 (较上年同期) -- +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.6% 0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字14 0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 -- 减少2.92 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 7月 -- 7.8% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) 截至7月的三个 -- +2.1% 月 (不包括奖金)(较上年同期) -- +1.1% (完)