纽约期市：ICE期棉下滑，因遭逢多头清仓与技术面压力

路透纽约9月3日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周二下滑，因遭遇多头清仓，且上个月下跌2%后技术面疲弱。

ICE主力12月期棉合约 下滑0.78美分或0.9%，至每磅82.71美分。

12月合约仍受到技术面的压力，收盘位仍低于200日移动均值83.60美分。

长周末后的首日成交量低于以往平均水平。ICE美国农产品期货市场周一适逢劳工节假期休市。

“随着多头继续离场，棉价略有下跌，”一位美国经纪商称。“有一些交易带来的支撑，不过它们并非紧跟市场脚步。”

12月期棉 自上个月在93.72美分触顶后，已下挫近12%。

对于中国修改储备政策的担忧，削弱了市场的乐观氛围。(完)

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