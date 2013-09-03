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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 07:54 BJT

日本个股：本田欲在印度建新厂，摩托车产能料将提高30%--日经新闻

路透9月4日 - 日经新闻报导称，本田汽车 计划在2016年前将其在印度的摩托车产能提高30%，旨在追赶市场领军者Hero MotoCorp 。后者曾是本田汽车的合资伙伴。

报导称，本田将投入约200亿日圆(约2亿美元)新建第四座工厂，厂址可能设在印度西部的古吉拉特邦(Gujarat)。

报导还称，待新厂投产，本田在印度的产能将增加120万辆至580万辆。本田将雇佣3,000名员工。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)

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