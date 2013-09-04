《中国报摘》--其他报纸重要消息9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
**上海证券报**
--中国债券市场正筹划创新品种。多位银行承销人士近日透露，境内首单不设到期期限的中票正在酝酿中，某央企有望拔得头筹，拟发行总量不超过10亿元人民币的永续类中票。
--一位接近国土资源部的人士表示，农地流转是大势所趋。但由于各地情况不同，流转试点不会是“一刀切”，以浙江嘉兴、海南为代表的地方土地流转试点已经先行先试。
**证券时报**
--国家主席习近平表示，中国经济基本面良好，与其他国家相比，经济增长处于高水平。在宏观经济政策选择上，要推进经济结构调整，推进经济转型升级；当然也面临着地方政府债务、部分行业产能过剩等困难，但这些问题都处于可控范围之内。
**第一财经日报**
--从深圳市场监督管理局获悉，民生电子商务公司已注册成立，注册资本30亿元。经核实，前银监会创新监管部副主任尹龙为该公司法人代表。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。