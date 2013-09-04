《中国报摘》--其他报纸重要消息9月4日

**上海证券报**

--中国债券市场正筹划创新品种。多位银行承销人士近日透露，境内首单不设到期期限的中票正在酝酿中，某央企有望拔得头筹，拟发行总量不超过10亿元人民币的永续类中票。

--一位接近国土资源部的人士表示，农地流转是大势所趋。但由于各地情况不同，流转试点不会是“一刀切”，以浙江嘉兴、海南为代表的地方土地流转试点已经先行先试。

**证券时报**

--国家主席习近平表示，中国经济基本面良好，与其他国家相比，经济增长处于高水平。在宏观经济政策选择上，要推进经济结构调整，推进经济转型升级；当然也面临着地方政府债务、部分行业产能过剩等困难，但这些问题都处于可控范围之内。

**第一财经日报**

--从深圳市场监督管理局获悉，民生电子商务公司已注册成立，注册资本30亿元。经核实，前银监会创新监管部副主任尹龙为该公司法人代表。(完)