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市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 07:40 BJT

标题新闻：英国8月店铺商品售价连续第四个月下降，且降幅追平7月为2007年1月来最大--BRC

注：BRC为“英国零售业联盟”的缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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