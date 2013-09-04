美国个股：花旗将出售一支私募股权基金予Rohatyn Group

路透9月3日 - 花旗集团 表示，将把旗下规模43亿美元、名为Citi Venture Capital International的私募股权基金出售给投资公司Rohatyn Group，但未披露售价。

该交易预计将在第四季完成。Rohatyn在声明中称，交易完成后，公司旗下管理的资产规模将超过70亿美元。

Rohatyn Group是由Nick Rohatyn经营的私募股权基金公司，业务重点在新兴市场。

有关该交易的消息最先由华尔街日报报导。

华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导称，花旗集团过去一个月已出售逾60亿美元私募股权和对冲基金资产，以遵守限制此类投资的新规定。

继最近进行的这些交易后，Citi Capital Advisors旗下只余下一支规模25亿美元的北美私募股权基金Metalmark Capital。知情人士对华尔街日报透露，花旗正想将该基金卖给后者的管理层。