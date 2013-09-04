美国个股：花旗将出售一支私募股权基金予Rohatyn Group

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透9月3日 - 花旗集团 表示，将把旗下规模43亿美元、名为Citi Venture Capital International的私募股权基金出售给投资公司Rohatyn Group，但未披露售价。
该交易预计将在第四季完成。Rohatyn在声明中称，交易完成后，公司旗下管理的资产规模将超过70亿美元。
Rohatyn Group是由Nick Rohatyn经营的私募股权基金公司，业务重点在新兴市场。
有关该交易的消息最先由华尔街日报报导。
华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导称，花旗集团过去一个月已出售逾60亿美元私募股权和对冲基金资产，以遵守限制此类投资的新规定。
继最近进行的这些交易后，Citi Capital Advisors旗下只余下一支规模25亿美元的北美私募股权基金Metalmark Capital。知情人士对华尔街日报透露，花旗正想将该基金卖给后者的管理层。
这些基金出售反映出花旗决定剥离私募股权和对冲基金资产，以遵守限制银行持有另类投资的新规定。(完)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。