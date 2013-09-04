金砖国家：9月3日股汇市收盘纵览

路透9月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月3日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报933.94点。

中国股市：沪综指收升逾1%至两个半月新高，金融地产股领涨

香港股市：恒指收高1%且为连四日上扬，中资景气循环股推动涨势

中国汇市：人民币收低，续在6.12核心关口附近盘整

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印度股市：下跌近4%，自上日两周半收盘高位回落，绩优股挫跌，因中东军事紧张局面相关疑虑震荡全球市场。指标BSE指数 下滑3.45%或651.47点，收报18,234.66点，几乎尽数回吐过去四日录得的涨幅。NSE指数 下挫3.77%或209.30点，收报5,341.45点，稍早曾最多下跌4.1%。

印度汇市：印度卢比下滑，接近纪录低位，因此前标普称调降印度评级的机率超过三分之一，且中东可能爆发战争的担忧搅动全球市场。不过，央行疑似在卢比跌破68水准后出手干预过，这协助卢比小幅反弹，收报67.63/64，仍较周一收盘价66.00/01低2.4%。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,293.110点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.06%至713.92点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下降0.52%，报33.519卢布；卢布兑欧元 跌0.23%，报44.1515卢布。

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巴西股市：拉美股市下跌，因投资者担心美国可能牵头向叙利亚发动攻击，且美联储或很快缩减购债规模。巴西股市盘初上涨，此前中国公布的乐观经济数据显示，该国8月服务业成长稳定，提振巴西大宗商品生产商股价。Bovespa指数 收低0.4%至51,625.50点，国有石油生产商Petrobras下挫0.94%。

拉美汇市：多数拉美货币走跌，但巴西雷亚尔上涨

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南非股市：连续第二日上涨，接近近期高位，此前全球市场抵御住美国与以色列在叙利亚附近进行导弹测试的影响。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上升0.44%，报38,513.85点，接近上月触及的历史高位38,973.55点。综合指数 升0.39%，报42,892.25点，亦接近纪录高点。