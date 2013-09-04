企业并购：维权基金公司Starboard联合投资者阻击双汇收购Smithfield

美国本土企业可能成为Smithfield的东家，这种前景会让反对中国企业收购的人感到欣慰。但一些产业分析师称，目前要阻止双汇收购Smithfield或许很困难。

双汇国际控股周二上午在声明中宣布，已从八家银行得到约40亿美元的贷款，用于收购Smithfield的交易。该消息促使D.A. Davidson & Co分析师Timothy S. Ramey周二在研究报告中写道，“双汇国际控股收购Smithfield看来已相当确定。”

双汇和Smithfield拒绝就Starboard寻找竞购买主的举动置评。周二尚未联系到Starboard、黑石集团(百仕通)和Tyson Foods进一步置评。

Starboard称将投票反对这宗并购案，部分是为了让Smithfield将原定于在9月24日召开的特别会议推后，因为如果股东在这次会议上批准双汇收购案，则Smithfield董事会就不得考虑之后收到的其它收购提案。董事会“只能考虑股东通过双汇收购案之前收到的其它收购提案”。

根据双汇并购提案的条款，交易必须在11月29日前完成。据Starboard的信件，交易条款中还允许，如果Smithfield无法获得支持双汇收购的足够票数，则可将原定于本月稍晚召开的特别会议延后。

“我们认为这项并购案低估了Smithfield的价值，若给予更多时间，股东则可得到价格更优的替代性方案，”Starboard在信件中写道。