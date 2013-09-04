《中国报摘》--中国证券报9月4日

--权威人士透露，中国农村集体建设用地所有权确权工作有望于11月前完成。在十八届三中全会之后，土地制度改革有望得到进一步推进，但可能不会突破现有法律框架。

--贵州茅台 称，控股股东贵州茅台酒厂集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份40.68万股，占其总股本的0.0392%。同时茅台集团公司拟在未来6个月内以自身名义继续增持，累积增持比例不超过贵州茅台已发行总股份的1%。