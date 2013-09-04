《中国报摘》--中国证券报9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
* 头版头条:
--权威人士透露，中国农村集体建设用地所有权确权工作有望于11月前完成。在十八届三中全会之后，土地制度改革有望得到进一步推进，但可能不会突破现有法律框架。
* 其他:
--贵州茅台 称，控股股东贵州茅台酒厂集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份40.68万股，占其总股本的0.0392%。同时茅台集团公司拟在未来6个月内以自身名义继续增持，累积增持比例不超过贵州茅台已发行总股份的1%。
--农业发展银行拟发行首期信贷资产证券化产品，发行规模12.7431亿元人民币。设有优先A档、优先B档、次级档三档。中信信托作为受托机构和发行人，中信证券 与中金公司为联席承销商。
--北京市土地整理储备中心数据显示，截至8月底，今年北京市土地市场共成交经营性用地约948公顷，为去年同期3.7倍；经营性用地成交总额约1,009亿元，创历史同期最高水平。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。