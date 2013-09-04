中国新债: 农发行将发行12.7431亿元ABS，共分为三档--报载

路透北京9月4日 - 中国证券报周三报导称，中国农业发展银行今年第一期信贷资产支持证券(ABS)将发行，发行总额12.7431亿元人民币，共分为优先A档、优先B档和次级档，发行金额分别为9.45亿、1亿和2.2931亿元。

本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托机构，中信证券 和中金公司为联席主承销商。

报导引述农发行副行长鲍建安称，本期产品的资产池行业及地区分散度较高，包括36个借款人的42笔贷款，涉及农副食品加工、纺织业、食品制造业等12个行业，资产单笔贷款平均本金余额为3,034万元，资产组合整体分散性较好，大部分借款人或保证人为国家级或省级农业龙头企业。

农发行相关人士并表示，是期ABS发行后，农发行将积极向主管部门申请新的额度，进一步扩展该行的资产证券化业务，加大对涉农领域的金融支持力度。