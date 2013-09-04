中国新债: 农发行将发行12.7431亿元ABS，共分为三档--报载

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京9月4日 - 中国证券报周三报导称，中国农业发展银行今年第一期信贷资产支持证券(ABS)将发行，发行总额12.7431亿元人民币，共分为优先A档、优先B档和次级档，发行金额分别为9.45亿、1亿和2.2931亿元。
本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托机构，中信证券 和中金公司为联席主承销商。
报导引述农发行副行长鲍建安称，本期产品的资产池行业及地区分散度较高，包括36个借款人的42笔贷款，涉及农副食品加工、纺织业、食品制造业等12个行业，资产单笔贷款平均本金余额为3,034万元，资产组合整体分散性较好，大部分借款人或保证人为国家级或省级农业龙头企业。
农发行相关人士并表示，是期ABS发行后，农发行将积极向主管部门申请新的额度，进一步扩展该行的资产证券化业务，加大对涉农领域的金融支持力度。
上周，中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。