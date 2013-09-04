中国个股：贵州茅台控股股东出手增持，助股价企稳

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透上海9月4日 - 在周一出现罕见的跌停后，中国白酒龙头股--贵州茅台酒股份有限公司 控股股东茅台集团周二入场增持股份，虽然增持量不多，仅投入逾6,000万元人民币资金；但有助贵州茅台股价改变连续下跌趋势，股价开始企稳。
公司公告称，茅台集团周二通过上海证交所交易系统增持股份406,773股, 占贵州茅台总股本的0.0392%。 基于对本公司未来发展的信心，茅台集团公司拟在未来6个月内继续增持，累计增持比例不超过总股本的1%。
因贵州茅台上周六公布中报低于预期，周一该公司股票跳空低开并封死跌停，其市值单日损失高达175亿元。市场人士指出，白酒业的黄金发展期已终结，二级市场已有机构出逃迹象。
贵州茅台周二收报151.66元，跌0.17%,昨日早盘其股价一度跌至149元，跌幅达1.92%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。