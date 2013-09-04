中国个股：贵州茅台控股股东出手增持，助股价企稳

路透上海9月4日 - 在周一出现罕见的跌停后，中国白酒龙头股--贵州茅台酒股份有限公司 控股股东茅台集团周二入场增持股份，虽然增持量不多，仅投入逾6,000万元人民币资金；但有助贵州茅台股价改变连续下跌趋势，股价开始企稳。

公司公告称，茅台集团周二通过上海证交所交易系统增持股份406,773股, 占贵州茅台总股本的0.0392%。 基于对本公司未来发展的信心，茅台集团公司拟在未来6个月内继续增持，累计增持比例不超过总股本的1%。

因贵州茅台上周六公布中报低于预期，周一该公司股票跳空低开并封死跌停，其市值单日损失高达175亿元。市场人士指出，白酒业的黄金发展期已终结，二级市场已有机构出逃迹象。