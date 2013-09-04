《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港9月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.755港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高23.65点或0.16%，报14,833.96点，在共和党领袖表示支持奥巴马总 统发出的对叙利亚实施军事打击的呼吁后，大盘涨势消退。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 200.750 1.76 30923 15.568 -2.33 中国铝业 8.620 4.99 69043 2.674 -0.97 中国移动 54.780 1.50 194226 84.964 -0.92 中国人寿 38.340 4.61 110937 19.822 -1.14 中石油 111.080 2.10 64496 8.614 2.70 中石化 76.380 6.11 53438 5.923 -0.78 汇丰控股 53.690 2.42 283943 83.273 -0.69 中电信 52.410 3.68 27295 4.064 -0.14 中国联通 15.400 2.33 102302 11.943 -0.97 兖州煤业 9.180 4.79 95183 7.119 -0.99 华能国际 38.780 -1.90 22129 7.518 -0.68 南方航空 17.780 4.04 14225 2.758 0.65 东方航空 15.310 1.32 9375 1.187 -49.69 中芯国际 3.690 3.94 105920 0.572 2.20(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。