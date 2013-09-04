《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月4日

路透香港9月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.755港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高23.65点或0.16%，报14,833.96点，在共和党领袖表示支持奥巴马总 统发出的对叙利亚实施军事打击的呼吁后，大盘涨势消退。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 200.750 1.76 30923 15.568 -2.33 中国铝业 8.620 4.99 69043 2.674 -0.97 中国移动 54.780 1.50 194226 84.964 -0.92 中国人寿 38.340 4.61 110937 19.822 -1.14 中石油 111.080 2.10 64496 8.614 2.70 中石化 76.380 6.11 53438 5.923 -0.78 汇丰控股 53.690 2.42 283943 83.273 -0.69 中电信 52.410 3.68 27295 4.064 -0.14 中国联通 15.400 2.33 102302 11.943 -0.97 兖州煤业 9.180 4.79 95183 7.119 -0.99 华能国际 38.780 -1.90 22129 7.518 -0.68 南方航空 17.780 4.04 14225 2.758 0.65 东方航空 15.310 1.32 9375 1.187 -49.69 中芯国际 3.690 3.94 105920 0.572 2.20(完)