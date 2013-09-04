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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月4日

路透香港9月4日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.755港元      
 )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周二收高23.65点或0.16%，报14,833.96点，在共和党领袖表示支持奥巴马总
 统发出的对叙利亚实施军事打击的呼吁后，大盘涨势消退。
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       200.750    1.76      30923            15.568      -2.33
 中国铝业                       8.620    4.99      69043             2.674      -0.97
 中国移动                      54.780    1.50     194226            84.964      -0.92
 中国人寿                      38.340    4.61     110937            19.822      -1.14
 中石油                       111.080    2.10      64496             8.614       2.70
 中石化                        76.380    6.11      53438             5.923      -0.78
 汇丰控股                      53.690    2.42     283943            83.273      -0.69
 中电信                        52.410    3.68      27295             4.064      -0.14
 中国联通                      15.400    2.33     102302            11.943      -0.97
 兖州煤业                       9.180    4.79      95183             7.119      -0.99
 华能国际                      38.780   -1.90      22129             7.518      -0.68
 南方航空                      17.780    4.04      14225             2.758       0.65
 东方航空                      15.310    1.32       9375             1.187     -49.69
 中芯国际                       3.690    3.94     105920             0.572       2.20(完)
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