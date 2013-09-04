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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 08:49 BJT

东京汇市：美元站稳脚跟，美国数据支持对美联储缩减刺激举措的预期

“每个人都对叙利亚局势抱谨慎态度，令美元/日圆暂时陷于区间交投。若该地区出现风吹草动，可能令美元承压，所以没有人希望现在进行大手笔操作，”他补充道。

美国总统奥巴马对叙利亚发动有限打击的主张，赢得了国会关键人物的支持，包括重量级共和党议员。

欧元区、英国和加拿大央行本周也将开会。

欧元/美元 守在周二低点1.3173美元附近，该水准为7月底以来低位。欧元最新报1.3168美元，日内持平。

澳洲第二季国内生产总值(GDP)报告将于今日稍晚公布，料将凸显经济增长低于平均水平，从而证实澳洲央行近期降息并保留进一步放宽政策选项是合理的。该央行周二维持利率不变。

澳元/美元 交投于0.9058美元，较上日水准近乎持平，且远高于8月触及约在0.8848附近的三年低点。(完)

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