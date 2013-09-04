东京汇市：美元站稳脚跟，美国数据支持对美联储缩减刺激举措的预期

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
“每个人都对叙利亚局势抱谨慎态度，令美元/日圆暂时陷于区间交投。若该地区出现风吹草动，可能令美元承压，所以没有人希望现在进行大手笔操作，”他补充道。
美国总统奥巴马对叙利亚发动有限打击的主张，赢得了国会关键人物的支持，包括重量级共和党议员。
欧元区、英国和加拿大央行本周也将开会。
欧元/美元 守在周二低点1.3173美元附近，该水准为7月底以来低位。欧元最新报1.3168美元，日内持平。
澳洲第二季国内生产总值(GDP)报告将于今日稍晚公布，料将凸显经济增长低于平均水平，从而证实澳洲央行近期降息并保留进一步放宽政策选项是合理的。该央行周二维持利率不变。
澳元/美元 交投于0.9058美元，较上日水准近乎持平，且远高于8月触及约在0.8848附近的三年低点。(完)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。