《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
*工商时报：
--金管会主委曾铭宗昨日承诺，人民币传统型保单年底前一定开放，但各家寿险公司必须评估人民币回流方式、可承作额度；金管会副主委王俪玲也表示，会协助寿险业者争取RQFII额度及研议整体环境结构性兴利政策，协助拉高人民币保单可承作利率。
--台湾的银行业可望再增至少2,000亿台币对大陆放款空间。金控业者透露，除台资银行大陆分行营运资金未来将免计入大陆曝险计算，金管会已准备将开放层面更进一步扩大到以实体经济交易支撑作为基础的贸易融资等项目，以现行对大陆曝险总部位近1兆(万亿)台币来看，台湾银行体系至少可再增2,000亿台币对大陆授信空间。
*经济日报：
--金管会主委曾铭宗的业者座谈会，昨日轮到保险业登场，内容聚焦两岸相关议题。为做大宝岛债市场，金管会拟修法让保险业投资宝岛债免计入境外投资限额，并在年底前开放保险业投资外国企业在台发行的宝岛债，也将开放传统型人民币保单，以提升资金运用效率、扩大业务范围。
--中国人民银行以昆山试验区为试点，开放台湾新的人民币资金回流管道，央行表示，目前昆山有4,000多家台资企业，下一步，希望争取中小企业众多的深圳，台商聚集的厦门、苏州等地，也能纳入试验区，进一步扩大人民币资金回流管道。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。