《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月4日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗昨日承诺，人民币传统型保单年底前一定开放，但各家寿险公司必须评估人民币回流方式、可承作额度；金管会副主委王俪玲也表示，会协助寿险业者争取RQFII额度及研议整体环境结构性兴利政策，协助拉高人民币保单可承作利率。

--台湾的银行业可望再增至少2,000亿台币对大陆放款空间。金控业者透露，除台资银行大陆分行营运资金未来将免计入大陆曝险计算，金管会已准备将开放层面更进一步扩大到以实体经济交易支撑作为基础的贸易融资等项目，以现行对大陆曝险总部位近1兆(万亿)台币来看，台湾银行体系至少可再增2,000亿台币对大陆授信空间。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗的业者座谈会，昨日轮到保险业登场，内容聚焦两岸相关议题。为做大宝岛债市场，金管会拟修法让保险业投资宝岛债免计入境外投资限额，并在年底前开放保险业投资外国企业在台发行的宝岛债，也将开放传统型人民币保单，以提升资金运用效率、扩大业务范围。

--中国人民银行以昆山试验区为试点，开放台湾新的人民币资金回流管道，央行表示，目前昆山有4,000多家台资企业，下一步，希望争取中小企业众多的深圳，台商聚集的厦门、苏州等地，也能纳入试验区，进一步扩大人民币资金回流管道。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。