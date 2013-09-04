《新兴市场重要经济事件预告》--9月4日-9月11日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月4日(三)
首尔--韩国央行总裁金仲秀与韩国中小型企业的执行长会面。
约翰内斯堡--南非银行业协会主办年度银行峰会。南非非洲人国民大会(ANC)副总裁暨国家计划委员会副主席Cyril Ramaphosa将在峰会上发表演说。
曼谷--泰国央行发布8月利率会议记录(0200)。
9月5日(四)
安卡拉--土耳其央行举办第四届“Main Meeting in Europe”(至9月6日)，由土耳其央行总裁Erdem Basci主持。讨论主题包括新兴市场经济体在世界经济中的机遇和挑战。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周度会议，计划将不讨论货币政策问题。
巴西利亚--巴西央行发布8月货币政策会议记录(1130)。
9月6日(五)
里加--2013年里加会议(至9月7日)。希腊前经济和财政部长Yannos Papantoniou，及经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme将在会议上发表演说。
墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。
9月9日(一)
暂无重要经济事件。
9月10日(二)
伦敦--智利财长Felipe Larrain Bascunan将在智利日活动上讲话(1100)。
9月11日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王翔琼/张涛)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。