《新兴市场重要经济事件预告》--9月4日-9月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月4日(三)

首尔--韩国央行总裁金仲秀与韩国中小型企业的执行长会面。

约翰内斯堡--南非银行业协会主办年度银行峰会。南非非洲人国民大会(ANC)副总裁暨国家计划委员会副主席Cyril Ramaphosa将在峰会上发表演说。

曼谷--泰国央行发布8月利率会议记录(0200)。

9月5日(四)

安卡拉--土耳其央行举办第四届“Main Meeting in Europe”(至9月6日)，由土耳其央行总裁Erdem Basci主持。讨论主题包括新兴市场经济体在世界经济中的机遇和挑战。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。

布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周度会议，计划将不讨论货币政策问题。

巴西利亚--巴西央行发布8月货币政策会议记录(1130)。

9月6日(五)

里加--2013年里加会议(至9月7日)。希腊前经济和财政部长Yannos Papantoniou，及经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme将在会议上发表演说。

墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。

9月9日(一)

暂无重要经济事件。

9月10日(二)

伦敦--智利财长Felipe Larrain Bascunan将在智利日活动上讲话(1100)。

9月11日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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