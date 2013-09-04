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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 08:53 BJT

全球金市：金价上扬，美国重量级议员支持奥巴马对叙利亚动武

南非金矿工人周二开始罢工，一些工人未能前往工作地点上晚班，尽管南非总统祖马呼吁拿出解决办法来避免罢工的发生。

伊斯坦布尔交易所周二的数据显示，土耳其8月黄金进口较前月锐减至13.7吨，前月为37吨。

美国周二公布的制造业活动数据和建筑支出数据优于预期，暗示美国经济稳健复苏，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减购债规模的观点。

周二SPDR黄金持仓量较上一交易日减少0.20%，或1.80吨，至919.23吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校　戴素萍)
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