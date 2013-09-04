全球金市：金价上扬，美国重量级议员支持奥巴马对叙利亚动武

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
南非金矿工人周二开始罢工，一些工人未能前往工作地点上晚班，尽管南非总统祖马呼吁拿出解决办法来避免罢工的发生。
伊斯坦布尔交易所周二的数据显示，土耳其8月黄金进口较前月锐减至13.7吨，前月为37吨。
美国周二公布的制造业活动数据和建筑支出数据优于预期，暗示美国经济稳健复苏，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减购债规模的观点。
周二SPDR黄金持仓量较上一交易日减少0.20%，或1.80吨，至919.23吨。(完)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。