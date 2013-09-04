《中国重要政经日程》--9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
============================今日重要政经日程=======================
9/4（三）
2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。
第二届金融街论坛在北京举行，至5日
============================近日重要政经日程=======================
9/5（四）
聚商(GICC)咨询公司将和西省煤层气行业协会在北京举办“第四届中国国际非常规油气峰会暨展览2013”，至6日。
中国国家主席习近平出席在圣彼得堡举行的二十国集团峰会，并同普京举行会晤，至6日。
9/10（二）
第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/14（六）
2013中国信托业高峰论坛在北京举行
2013第七届中国银行家高峰论坛在北京举行。
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。