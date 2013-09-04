《香港报摘》--信报9月4日

--长远房屋策略督导委员会公布，未来10年的房屋供应目标47万伙，公私营房屋为六四之比。业界人士欢迎定出需求量，惟担心日后具体措施难以实行，未必可达到目标。 * 其他: --统一企业中国 全数减持中国旺旺 股份，套现约5.2亿港元，而信义玻璃 股东减持股份的同持，公司亦配股集资抽水逾12亿元。市场消息透露，信义的配售录得未到一倍的超额认购；而旺旺则有近2倍超购，但两者都以近下限定价。