《香港报摘》--信报9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
* 要闻版头条:
--长远房屋策略督导委员会公布，未来10年的房屋供应目标47万伙，公私营房屋为六四之比。业界人士欢迎定出需求量，惟担心日后具体措施难以实行，未必可达到目标。 * 其他: --统一企业中国 全数减持中国旺旺 股份，套现约5.2亿港元，而信义玻璃 股东减持股份的同持，公司亦配股集资抽水逾12亿元。市场消息透露，信义的配售录得未到一倍的超额认购；而旺旺则有近2倍超购，但两者都以近下限定价。
--市场对“人民币合格境外投资者”（RQFII）产品需求减退，但无损实物A股交易所买卖基金（ETF）的发行兴致。据悉，获最多投资额度的南方东英资产管理，最快9月16日推出追踪中华A80指数的ETF，成为香港第9只实物A股ETF。
--中石油 前高层卷入内地反贪腐调查，与三大石油公司有业务往来的中国燃气 ，其董事总经理兼总裁刘明辉表示此事与中燃气没有关系，不受反贪调查影响。(完)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。