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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 08:43 BJT

《香港报摘》--信报9月4日

* 要闻版头条:

--长远房屋策略督导委员会公布，未来10年的房屋供应目标47万伙，公私营房屋为六四之比。业界人士欢迎定出需求量，惟担心日后具体措施难以实行，未必可达到目标。 * 其他: 　　--统一企业中国 全数减持中国旺旺 股份，套现约5.2亿港元，而信义玻璃 股东减持股份的同持，公司亦配股集资抽水逾12亿元。市场消息透露，信义的配售录得未到一倍的超额认购；而旺旺则有近2倍超购，但两者都以近下限定价。

--市场对“人民币合格境外投资者”（RQFII）产品需求减退，但无损实物A股交易所买卖基金（ETF）的发行兴致。据悉，获最多投资额度的南方东英资产管理，最快9月16日推出追踪中华A80指数的ETF，成为香港第9只实物A股ETF。

--中石油 前高层卷入内地反贪腐调查，与三大石油公司有业务往来的中国燃气 ，其董事总经理兼总裁刘明辉表示此事与中燃气没有关系，不受反贪调查影响。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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