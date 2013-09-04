美国个股：新闻集团将道琼地方媒体集团出售给Fortress

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透9月3日 - 新闻集团 周二表示，已将道琼地方媒体集团(Dow Jones Local Media Group)出售给Fortress Investment Group旗下部门。交易金额未公布。
出售的业务包括前Ottaway报业链的八种社区日报和15种社区周报，例如马萨诸塞州海恩尼斯的鳕鱼角时报(Cape Cod Times)及宾夕法尼亚州斯特劳兹堡的波科诺记录(The Pocono Record)。
投资管理集团Fortress还拥有GateHouse Media，后者遍布美国的社区报种类超过400种，其将管理道琼地方媒体集团。
新闻集团自2007年收购道琼公司以来就在酝酿此举。新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)很快就把地方报纸业务待价而沽，不过当时正值金融危机爆发且报业交易市场枯竭。(完) (编译 王翔琼；审校 王冠中)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。