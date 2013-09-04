《香港报摘》--经济日报9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
* 要闻版头条:
--港股大盘连升四日后，三中资股股东趁旺市急套现，短线后市暂难乐观。 * 其他: --沉寂接近两个月的点心债发行近日再度活跃，汇丰资本市场人民币业务发展亚太区主管何嘉仪表示，财政部预期将会在第四季再发行过百亿元国债，料有望推动发行量上升。
--于内地经营吉野家餐厅的合兴 表示，内地经济疲弱、禽流感及华北气候欠佳，令上半年同店销售下跌10.3%，快餐业务盈利倒退29%至5,230万元。行政总裁洪明基相信明年同店销售将获得改善。
--欧洲经济渐见复苏苗头，惟和黄 旗下欧洲货柜码头（ECT），对扩展码头持审慎态度，鹿特丹Euromax码头第二期工程仍按兵不动，管理层称直至客户需求回归，第二期才动工。(完)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。