《香港报摘》--经济日报9月4日

* 要闻版头条:

--港股大盘连升四日后，三中资股股东趁旺市急套现，短线后市暂难乐观。 * 其他: --沉寂接近两个月的点心债发行近日再度活跃，汇丰资本市场人民币业务发展亚太区主管何嘉仪表示，财政部预期将会在第四季再发行过百亿元国债，料有望推动发行量上升。

--于内地经营吉野家餐厅的合兴 表示，内地经济疲弱、禽流感及华北气候欠佳，令上半年同店销售下跌10.3%，快餐业务盈利倒退29%至5,230万元。行政总裁洪明基相信明年同店销售将获得改善。

--欧洲经济渐见复苏苗头，惟和黄 旗下欧洲货柜码头（ECT），对扩展码头持审慎态度，鹿特丹Euromax码头第二期工程仍按兵不动，管理层称直至客户需求回归，第二期才动工。(完)