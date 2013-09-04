港报社评：“四万七”基本盘，藉居屋保上车--星岛日报9月4日

政府设想的供应，能否达到目标，并不明朗，一来是要有足够的土地和人力供应来建屋，二来推出单位的时间掌握在发展商手里，政府就算每年推出足够兴建2万个单位的土地，发展商仍有空间推迟发售。 长策会提出未来楼市要由「供应主导」的策略，实际上是要增加政府主导的能力，而这个策略的其中一个重要工具就是居屋。 回归初年政府大增居屋，原因是有一个10年内，全港有70%家庭有自置居所的指标。亚洲金融风暴后，大建居屋被抨击，结果当局以停售和停建居屋来「托市」，几年累积下来，市场钟摆却荡去到另一个极端。 长策会发出的谘询文件，没有列出日后公营房屋内出租公屋和居屋的具体比例，留下居屋量「进可攻、退可守」的调节空间。长策会建议每年要因应最新发展来检讨住屋供应，显然不希望待楼市钟摆去到极端情况才采取措施。 最近新盘推出慢热，原因是价钱仍高，很多上车一族望而却步。另一方面，若楼价日后因为加息等因素，跌至「上车族」足以承担，政府可以考虑减少居屋供应，改为多拨土地发展私楼，好让买家日后换楼就不必再为考虑补价而烦恼。 「四万七」供应是否足够满足需求仍待观察，为保障上车一族置业机会，政策必须因势利导，同时当局必须确保有足够的土地储备，长策才不致变成有心无力。(A06)