中国信用债评级：中诚信将光大证券主体评级由AAA下调至AA，展望至负面

* 发行人：光大证券股份有限公司

* 发行量及品种：15亿元人民币三个月期短期融资券

* 评级公司：中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况：主体评级由AAA降至AA

* 评级展望由稳定降至负面

路透上海9月4日 - 此前深陷证券市场“8.16乌龙指”的中国光大证券 日前被下调主体评级，由此前的AAA降至AA，评级展望也由稳定调整为负面。但其所发行的短期融资券债项评级，仍被维持在A-1等级。

光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指 瞬间暴涨逾5%。当日该公司将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

中诚信国际信用评级公司刊登在上海清算所的公告称，“8.16事件”暴露了光大证券在内部控制、风险管理、合规经营等方面存在很大问题，所受处罚、业务限制和可能来自投资者的民事诉讼或赔偿诉求，将给其经营和财务等带来重大影响。

同时，因光大证券主体信用状况未来仍面临不利因素和不确定性，中诚信国际将其评级展望调整为负面。但鉴于事件发生后，光大证券已加大资产处置力度以提前备付短融偿付资金，因此维持未到期短融的债项评级。

中国证监会上周对光大证券开出证券史上最大一笔罚单，光大证券因内幕交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，并对相关责任人予以终身证券市场禁入等处罚。此外，光大证券除固定收益外的证券自营业务被停止，新业务亦暂停审批。

今年以来，光大证券在银行间债市共发行了五期、总额为125亿元的短期融资券，期限均为三个月。在周一(2日)的一笔25亿元短融如期兑付后，该公司未到期短融余额仅为15亿元，预计到期日为9月17日。(完)

参看评级公司公告细节，可点选上海清算所网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)