港报社评：增供应未孚众望，长策针对性不足--信报9月4日

政府昨天公布长远房屋策略谘询文件，就如何纾缓香港市民的住屋困境，提出11项建议和22个问题，为当局推展未来10的房屋计划奠基定调。

房屋问题严峻，当局的规划和措施能否对症下药，而在最新发表的长远策略谘询文件中，或许可见端倪。

长策会建议全港未来10年的建屋目标为47万个单位，公私营为6:4，计及这个基础之上的加建居屋计划，平均每年新增约5万个单位，比起现时建屋量，每年实质增加只有数千之谱。况且当局是否有把握取得足够的土地达成这个建屋目标，亦颇成疑问。

解决房屋问题，首要增加供应，但政府无论在目标规划和执行力方面，都未能予人信心。

房策所须针对的「困难户」，主要是公屋轮候册人士，以及不符入住公屋资格却又无力自置物业的「夹心人」。可惜，公众从未来公屋的供应量已经可以看到，每年新增2万多单位，而轮候册上已有23万宗申请，政府根本无法做到轮候3年上楼的承诺，故只能提出改革非长者单身人士计分制，加快45岁以上单身人士轮候上楼时间，惟如此一来，其他轮候册上的人士，更须翘首以待。

至于劏房问题，建议推出发牌或业主登记制度，但却是毫无帮助，甚至可能增加他们的租金负担，故政府有必要尽快设立足够的过渡性房屋，为有需要的居民提供安全的栖身之所。

相比港英时代的长远房屋策略，今天的计划显得针对性不够强，若能较为集中资源与精力协助最具迫切需要的群体，相信更能彰显成效。(A02)