《香港报摘》--其他报纸重要消息9月4日

* 明报

--中国中铁 总裁白中仁预计，下半年中国基建市场持续向好，铁路总公司将今年基建投资的预算加大100亿至5,300亿元人民币，中铁毛利率将逐步改善。

--消息透露，现由名人钟表珠宝及名人站手袋，以月租176.8万港元承租的启超道10号地下，捱不住3年租约，将提早离场，而六福 伺机巩固核心旺区舖位，近日刚以每月约180万港元承租，租金仅较旧租约上升不足2%。 * 星岛日报

--中电控股 参股阳江核电厂百分之十七股权的磋商，经过三年时间与中广核的反覆谈判之后，最终中电于9月2日被终止磋商，扩展内地核电项目的计划无疾而终。

--广东省自贸区方案传已出炉，并会锁定粤港澳合作，涵盖南沙、前海、横琴及白云空港等地区，商务部调研组短期内将作可行性评估，预计最快明年初批覆。此外，上海嘉定区拟斥资31亿元人民币打造全新金融区。

--和黄 港口旗下以北海沿岸欧洲为揽货区的欧洲货柜码头(ECT)，现正部署于经济好转时，随即启动旗下鹿特丹Euromax第二期码头，将Euromax的处理量由目前的240万标准货柜，增至300万标准货柜。

--屋宇署公布，7月只得三个新楼批出动工，涉及仅686伙，较6月份大减六成六。而7月更未有新楼落成，令首7个月维持只1,485伙，只及政府预期全年供应的一成一。 * 苹果日报

--中策集团 落实进军投资物业及债仔生意。集团斥资2.67亿港元现金向庄友坚相关的中南系购入歌德豪宅公司约20%权益，歌德豪宅除持有多个豪宅物业，更持有两个放债人牌照。

--华润电力 公布，早前被指 “高价收购过期矿场”中，其中两个中社及红崖头矿场，已获山西省国土资源厅颁发勘探许可证，有效期至2015年；润电子公司太源华润将继续申请相关采矿权。 * 东方日报

--消息指，内地包装食品饮料生产商及分销商天喔国际本周四(5日)公开招股，每手入场费3,181.75港元。据其上市初步招股文件显示，广告支出及宣传开支逐年递升，今年上半年已达4,080万元人民币。

--恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏表示，目前按揭市场仍较为淡静，预计按揭息率维持稳定。另外，她指出目前未有资金大规模撤离香港，仅有少量资金回流至美国。 * 文汇报

--上海石化 董事长兼总经理王冶卿表示，未来增加进口原油的政策不变。又指，炼油装置改造后的优势会在下半年持续发挥，炼油成本有望再进一步下降，并有信心公司第三季的营业额能胜过第二季。

--据悉，为推进产业发展和深港合作的方向，深圳前海计划推出6宗地作为大型金融机构总部企业的用地。因首批出让的3宗地无一被港企夺得，前海正研究拿出4宗地专门面向港企，有关详情正在推进中。

--大唐新能源 执行董事及总经理胡永生表示，现在国家限电政策已有调整，相信未来风能发电产业会快速发展，并将录得快速盈利。集团将会加快建设节奏，维持全年新增500瓦兆目标，并有信心达标。 * 大公报

--对于阿里巴巴是否来港上市，香港交易所 主席周松岗表示，要交由上市委员会处理，但他没有回应会否游说港府放宽合伙人制度，仅称个别情况需视乎提出申请后才定。

--市场消息指，总部位于广州的中国网络游戏公司Forgame正进行预路演，料公司将以2014年预测市盈率(P/E)的11至14倍招股，预计估值8.4亿至10.5亿美元。

--TCL多媒体 宣布与百度 联手推出全新智能电视产品。TCL集团主席李东生预期，今年内相关新产品销售目标达100万台，又指在彩电业和互联网融合的趋势下，料两家合作能发挥各自所长。（完）