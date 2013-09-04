港报社评：建屋新宏图，须走好公私平衡木--经济日报9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
长策会昨提出今后10年建屋47万伙的目标，较过去10年住宅落成量增近6成，并主力增建公营房屋，目标可说是相当进取。惟要大增房屋供应，港府既要确保有充足土地供应，更须妥善调配土地资源，力谋公、私营房屋供应平衡。
长策会倡未来10年公、私营房屋比例为6:4。其中私楼建屋达标难度应较低。 然而，公营房屋虽为未来房策重中之重，达标难度却更高，港府至少面临两难题。
其一，港府可确保的公营房屋供应，仅未来4年约6万伙公屋及2016年后落成的1.7万伙新居屋，与长策会目标有明显距离。若要追赶进度，数年后便需每年兴建3万至4万伙单位，地从何来势成大难题。 其二，长策会昨未明言公屋与居屋比例，此应因居屋需求较波动，若楼市急飈，居屋需求势增；惟楼市转冷，居屋需求亦将降，故倾向保留弹性。惟目前公屋轮候册申请达23万宗；港府去年底又把申请居屋的家庭月入上限放宽至4万元，居屋需求势有增无减。到底港府会多关顾基层，多建公屋；还是为纾中产怨气，加建居屋，极考港府对楼市判断和民情拿捏。 更惹关注的是，在土地供应未追上下，港府会否为多建公营房屋「抢夺」私楼土地。事实上，抢地正在上演，如新界东北等新市镇均增建公营房屋减建私楼。未来会否有更多私楼土地被夺，令私楼供求再陷失衡，实不无疑虑。 港府倾向多建公营房屋，以稳定社会。惟港府既要成功拓地，更须走好公屋、居屋、私楼的供应平衡木。此说易行难，但亦惟有如此，才有望从根本上缓减社会蜗居怨气。(A10)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。