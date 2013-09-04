港报社评：建屋新宏图，须走好公私平衡木--经济日报9月4日

其一，港府可确保的公营房屋供应，仅未来4年约6万伙公屋及2016年后落成的1.7万伙新居屋，与长策会目标有明显距离。若要追赶进度，数年后便需每年兴建3万至4万伙单位，地从何来势成大难题。 其二，长策会昨未明言公屋与居屋比例，此应因居屋需求较波动，若楼市急飈，居屋需求势增；惟楼市转冷，居屋需求亦将降，故倾向保留弹性。惟目前公屋轮候册申请达23万宗；港府去年底又把申请居屋的家庭月入上限放宽至4万元，居屋需求势有增无减。到底港府会多关顾基层，多建公屋；还是为纾中产怨气，加建居屋，极考港府对楼市判断和民情拿捏。 更惹关注的是，在土地供应未追上下，港府会否为多建公营房屋「抢夺」私楼土地。事实上，抢地正在上演，如新界东北等新市镇均增建公营房屋减建私楼。未来会否有更多私楼土地被夺，令私楼供求再陷失衡，实不无疑虑。 港府倾向多建公营房屋，以稳定社会。惟港府既要成功拓地，更须走好公屋、居屋、私楼的供应平衡木。此说易行难，但亦惟有如此，才有望从根本上缓减社会蜗居怨气。(A10)