港报社评：长策会建议保守，房屋供应要更进取--明报9月4日

长远房屋策略督导委员会就房屋规划提出10年建议，算是拨乱反正把房屋政策纳回正轨。然而，长策会对房屋需求的估计偏于保守；另外，长策会建议发牌规管「劏房」，此建议若落实，劏房将常态化。

长策会建议未来10年房屋供应目标为47万个单位，即每年平均4.7万个，公营和私营房屋比例为6：4。以新比例计算，未来10年，公营房屋每年约供应2.8万个，数量较曾荫权时期稍多，但公屋轮候册已有超过23万个申请者。至于私宅单位，按占40%比例计算，未来10年每年供应不到1.9万个，较曾荫权后期提出的「每年2万个单位土地供应」的政策，犹有不如。

「劏房」居住环极为差劣，但长策会建议对工厦劏房加强执法取缔，对于住宅楼宇和综合用途楼宇的劏房，则建议研究发牌或以登记制度规管，令人失望。

若政府把劏房纳入规管，实际上是把劏房常态化，认为监管了劏房结构安全，就是对劏房住户负责，此乃舍本逐末。长策会把不公义的劏房藉着政府的参与而延续下去，其「浅见」莫此为甚。

劏房规管若成为政策，首先受影响的是低收入人士和家庭，因为规管必然增加成本，也必然转嫁给住户，对劏房住户更不公平。其实，政府应以全面取缔为目标，可以制订阶段性目标，例如5年内要减少一半劏房。

总的而言，长策会的建议过于保守，梁振英应该提出超逾长策会建议的政策。另外，长策会的建议未有触及最重要的土地供应问题。政府开拓土地的进展，都遇到反对声音和对抗举措。看来房屋土地这个老大难问题，将会继续困扰香港和市民。(A04)